В Уфе на ходу загорелась «ГАЗель»
За считанные минуты от машины ничего не осталось.
За считанные минуты от машины ничего не осталось.
Накануне днем, 24 сентября, на автодороге Уфа — Затон загорелась «ГАЗель». По неподтвержденным данным, машина принадлежала ритуальному салону.
Очевидцы в группе «БашДТП» отметили, что машина полыхнула огнем и уже через несколько минут от нее ничего не осталось. На помощь останавливались автомобилисты и помогали тушить своими огнетушителями, но все было безуспешно — пустые огнетушили валялись на обочине, а огонь все также полыхал.
К счастью, водитель и пассажиры «ГАЗели» вовремя выбежали из горящей машины и не пострадали.
Обстоятельства возгорания выясняются.