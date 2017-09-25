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07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на ходу загорелась «ГАЗель»

За считанные минуты от машины ничего не осталось.

Накануне днем, 24 сентября, на автодороге Уфа — Затон загорелась «ГАЗель». По неподтвержденным данным, машина принадлежала ритуальному салону.

Очевидцы в группе «БашДТП» отметили, что машина полыхнула огнем и уже через несколько минут от нее ничего не осталось. На помощь останавливались автомобилисты и помогали тушить своими огнетушителями, но все было безуспешно — пустые огнетушили валялись на обочине, а огонь все также полыхал.

К счастью, водитель и пассажиры «ГАЗели» вовремя выбежали из горящей машины и не пострадали.

Обстоятельства возгорания выясняются.

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