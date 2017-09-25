В Уфе на ходу загорелась «ГАЗель»

Очевидцы в группе «БашДТП» отметили, что машина полыхнула огнем и уже через несколько минут от нее ничего не осталось. На помощь останавливались автомобилисты и помогали тушить своими огнетушителями, но все было безуспешно — пустые огнетушили валялись на обочине, а огонь все также полыхал.