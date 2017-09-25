В посёлке Уральский женщина напала с ножом на сожителя
Мужчину госпитализировали, женщину доставили в полицию.
Мужчину госпитализировали, женщину доставили в полицию.
В поселке Уральский Нытвенского района Пермского края 23 сентября произошла ссора между сожителями. В результате 45-летняя женщина ранила 41-летнего мужчину ножом. С проникающим ножевым ранением в область живота пострадавшего госпитализировали.
«Женщину, подозреваемую в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, доставили в местный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.