В серьезном ДТП под Ачинском пострадали пять человек

В серьезной дорожной аварии под Ачинском пострадали пять человек. Инцидент произошел вечером 24 сентября на 643 км трассы М-53 в сторону Боготола.

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ, ехавший в Ачинск. От удара иномарка упала на бок, получив серьезные повреждения. Очевидцы отметили, что запчасти от машины лежали «по всей трассе».

В аварии пострадал водитель иномарки и два его пассажира. Также травмы получили водитель и пассажир УАЗа. Два человека доставлены в больницу.