В серьезном ДТП под Ачинском пострадали пять человек
Автомобиль УАЗ столкнулся с Toyota Camry, выехавшей на «встречку».
Автомобиль УАЗ столкнулся с Toyota Camry, выехавшей на «встречку».
В серьезной дорожной аварии под Ачинском пострадали пять человек. Инцидент произошел вечером 24 сентября на 643 км трассы М-53 в сторону Боготола.
По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ, ехавший в Ачинск. От удара иномарка упала на бок, получив серьезные повреждения. Очевидцы отметили, что запчасти от машины лежали «по всей трассе».
В аварии пострадал водитель иномарки и два его пассажира. Также травмы получили водитель и пассажир УАЗа. Два человека доставлены в больницу.
Примечательно, что пьяным оказался водитель отечественного автомобиля, который двигался по своей полосе. В его крови нашли 0,49 промилле алкоголя. Результаты анализов парня за рулем иномарки пока неизвестны.