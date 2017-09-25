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06:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В серьезном ДТП под Ачинском пострадали пять человек

Автомобиль УАЗ столкнулся с Toyota Camry, выехавшей на «встречку».

В серьезной дорожной аварии под Ачинском пострадали пять человек. Инцидент произошел вечером 24 сентября на 643 км трассы М-53 в сторону Боготола.

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ, ехавший в Ачинск. От удара иномарка упала на бок, получив серьезные повреждения. Очевидцы отметили, что запчасти от машины лежали «по всей трассе».

В аварии пострадал водитель иномарки и два его пассажира. Также травмы получили водитель и пассажир УАЗа. Два человека доставлены в больницу.

Примечательно, что пьяным оказался водитель отечественного автомобиля, который двигался по своей полосе. В его крови нашли 0,49 промилле алкоголя. Результаты анализов парня за рулем иномарки пока неизвестны.

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