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06:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Богдановиче сгорела «Монетка»

Магазины сети ждут проверки.

В ночь на 25 сентября 2017 года в Богдановиче сгорел магазин «Монетка» на улице Первомайской.

«На площади 300 квадратных метров сгорели кровля, торговое оборудование, продукты, повреждены стены здания магазина», — рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

На месте работали 14 человек и 5 единиц техники. Пожар тушили почти 2 часа.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Вероятно, произошло короткое замыкание в холодильном устройстве. Руководству торговой сети поручено провести проверку во всех магазинах.

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