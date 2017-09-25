В Богдановиче сгорела «Монетка»
Магазины сети ждут проверки.
Магазины сети ждут проверки.
В ночь на 25 сентября 2017 года в Богдановиче сгорел магазин «Монетка» на улице Первомайской.
«На площади 300 квадратных метров сгорели кровля, торговое оборудование, продукты, повреждены стены здания магазина», — рассказали «Уралинформбюро» в
На месте работали 14 человек и 5 единиц техники. Пожар тушили почти 2 часа.
Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Вероятно, произошло короткое замыкание в холодильном устройстве. Руководству торговой сети поручено провести проверку во всех магазинах.