В Башкирии на трассе легковушка протаранила грузовик: есть погибшие
В Башкирии в результате ДТП скончался водитель.
В Башкирии в результате ДТП скончался водитель.
Фото попали в группу «ДТП Уфа Баш Авто Уфы».
По словам автора фото, авария произошла на подъезде к деревне Старокулево в Нуримановском районе Башкирии. Легковое авто протаранило грузовую «Газель Валдай», припаркованную на обочине с включенными аварийными сигналами.
В результате ДТП водитель грузовика скончался на месте. Подробности выясняются.