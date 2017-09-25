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07:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на трассе легковушка протаранила грузовик: есть погибшие

В Башкирии в результате ДТП скончался водитель.

Фото попали в группу «ДТП Уфа Баш Авто Уфы».

По словам автора фото, авария произошла на подъезде к деревне Старокулево в Нуримановском районе Башкирии. Легковое авто протаранило грузовую «Газель Валдай», припаркованную на обочине с включенными аварийными сигналами.

В результате ДТП водитель грузовика скончался на месте. Подробности выясняются.

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