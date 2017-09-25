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07:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы произошла утечка воды: без ресурса остались три дома

По информации администрации, на коммунальные платежи авария не повлияет.

В Советском районе столицы Башкирии на улице Достоевского прорвало трубу — произошла утечка холодной воды.

В связи с этим в трех жилых домах до устранения аварии отключили водоснабжение. Так, без ресурса остались дома по адресу ул. Достоевского, 107, 109 и 111.

Как отметили УЖХ Советского района, на коммунальные платежи жителей дома утечка не повлияет.

— Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Призываем с пониманием отнестись к отключению воды, — прокомментировали в администрации района.

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