В центре Уфы произошла утечка воды: без ресурса остались три дома
По информации администрации, на коммунальные платежи авария не повлияет.
По информации администрации, на коммунальные платежи авария не повлияет.
В Советском районе столицы Башкирии на улице Достоевского прорвало трубу — произошла утечка холодной воды.
В связи с этим в трех жилых домах до устранения аварии отключили водоснабжение. Так, без ресурса остались дома по адресу ул. Достоевского, 107, 109 и 111.
Как отметили УЖХ Советского района, на коммунальные платежи жителей дома утечка не повлияет.
— Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Призываем с пониманием отнестись к отключению воды, — прокомментировали в администрации района.