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10:46 (мск), источник: Newslab.ru

Проехавший на желтый водитель устроил ДТП в Красноярске (видео)

В аварии пострадала 60-летняя женщина.

Накануне в Красноярске на перекрестке улиц 78 Добровольческой бригады и Молокова произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария попала на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что автомобиль подъезжает к пешеходному переходу и на желтый сигнал светофора выезжает на перекресток, где врезается в другой автомобиль.

Как рассказали в дорожной полиции, автомобили столкнулись в районе дома № 15 по улице 78 Добровольческой бригады. 61-летний водитель за рулем автомобиля Renault двигался по улице Молокова и, по предварительным данным ГИБДД, проехал на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке Renault врезался в автомобиль Mazda под управлением 23-летнего молодого человека, который двигался на неустановленный сигнал светофора. От удара Mazda столкнулась с автомобилем Kia Rio, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка Renault, ей оказали помощь, госпитализация женщине не потребовалась.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. В ГИБДД подчеркнули, что в рамках комплексной проверки будет установлено, на какой из сигналов светофора двигался каждый из участников аварии.

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