Сбивший семью на мотоцикле водитель получил приговор

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор Дзержинского районного суда от 5 июля 2017 года в отношении 35-летнего Алексея Гуселетова. Он был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекших смерть двух лиц) к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что 22 июля 2016 года примерно в 20:40 осужденный на своем автомобиле Nissan Wingroad двигался по Гусинобродскому шоссе от улицы Доватора в сторону Волочаевской в условиях хорошей видимости и сухого асфальта. Совершая разворот вне перекрестка при знаке «Движение прямо», Гуселетов не убедился в безопасности маневра и не пропустил двигавшийся навстречу мотоцикл. В результате столкновения погибли молодой человек, управлявший мотоциклом, и его 47-летняя мать.

Приговор Дзержинского районного суда был обжалован защитником осужденного. По мнению стороны защиты, в ДТП виновен водитель мотоцикла, который следовал с превышением скоростного режима.

«Судебной коллегией по уголовным делам доводы жалобы оставлены без удовлетворения, поскольку установлено, что действия осужденного по выполнению опасного маневра состоят в причинно-следственной связи с ДТП и смертью водителя мотоцикла и его пассажира», — заявили в прокуратуре.