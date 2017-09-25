Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:27 (мск), источник: dostup1.ru

Дети скидывают железные предметы с элитной высотки в Челябинске

Местные жители возмущены безразличием родителей сорванцов.

Подростки развлекаются, скидывая железные предметы с балконов высотки в ЖК «Александровский» в Челябинске, — местные жители возмущены безразличием родителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В центре внимания жителей ЖК «Александровский» снова оказалась 20-этажка на Бейвеля, 6, откуда минувшей весной упал с восьмого этажа головой в сугроб 13-летний подросток. На этот раз дети веселились, сбрасывая с балконов различные вещи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мальчики скинули металлический самокат с 10-го этажа дважды и с 17-го еще раз. Чудом никто не выходил из подъезда! Я услышала шум, позвонила в охрану и с маленьким ребенком помчалась вниз, чтобы ни на чью голову не прилетело. Мы зашли в квартиру одного из мальчиков, дома никого не оказалось. Позднее муж обходил всех родителей. Мама мальчика, который кидал самокат, не увидела в этом ничего предосудительного», — пишет неравнодушная жительница микрорайона в соцсети.

Горожане обсуждают между собой перспективы установки решеток на балконы, а также собираются пригласить к себе в подъезд участкового. По мнению жителей, подростков, регулярно устраивающих опасные забавы, давно пора поставит на учет в ПДН.

Видео из группы «ЖК Александровский».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Атомоход «Сибирь» из металла Магнитки спущен на воду
ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенка в школе обижают агрессивные сверстники
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Иракские курды проведут референдум о независимости
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь