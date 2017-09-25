Дети скидывают железные предметы с элитной высотки в Челябинске

В центре внимания жителей ЖК «Александровский» снова оказалась 20-этажка на Бейвеля, 6, откуда минувшей весной упал с восьмого этажа головой в сугроб 13-летний подросток. На этот раз дети веселились, сбрасывая с балконов различные вещи.

«Мальчики скинули металлический самокат с 10-го этажа дважды и с 17-го еще раз. Чудом никто не выходил из подъезда! Я услышала шум, позвонила в охрану и с маленьким ребенком помчалась вниз, чтобы ни на чью голову не прилетело. Мы зашли в квартиру одного из мальчиков, дома никого не оказалось. Позднее муж обходил всех родителей. Мама мальчика, который кидал самокат, не увидела в этом ничего предосудительного», — пишет неравнодушная жительница микрорайона в соцсети.