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10:50 (мск), источник: Югополис

Кубань вошла в тройку самых криминальных регионов России

Генеральная прокуратура России опубликовала рейтинг самых криминальных районов страны. Соответствующий доклад «Состояние преступности в России» размещен на сайте ведомства.

Источник: Югополис

Отмечается, что лидером по количеству зарегистрированных преступлений с января по июнь 2017 года является Москва — 71 961. Следом идет Московская область с 43 668 инцидентами.

Третье место занял Краснодарский край, где зафиксировано 33 492 преступления.

Меньше всего криминала зарегистрировано в Чукотском автономном округе — 377.

В докладе отмечается, что во всех регионах зафиксировано снижение уровня преступности. В частности, в Москве количество преступлений уменьшилось на 23,9 процента, сообщает Lenta.ru.

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