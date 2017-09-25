Говядину с антибиотиками обнаружили в Уссурийске
В мясе говядины, выработанной в Уссурийске, обнаружено многократное превышение допустимого уровня антибиотиков.
В мясе говядины, выработанной в Уссурийске, обнаружено многократное превышение допустимого уровня антибиотиков.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, по результатам лабораторных испытаний в пробе говядины бескостной замороженной (г. Уссурийск) было обнаружено значительное превышение допустимого уровня тетрациклина.
Уровень этого лекарственного препарата был превышен более чем в 200 раз. Также в партии мяса был превышен предельно допустимый уровень лекарственного препарата окситетрациклина.
Лабораторные испытания проводились в рамках пищевого мониторинга за качеством и безопасностью пищевой продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации.
Тетрациклины являются стимуляторами роста животных. При нарушении режима профилактики и лечения животных остатки препаратов могут попадать в пищевые продукты животного происхождения. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать вторичные грибковые инфекции, аллергию, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.