Говядину с антибиотиками обнаружили в Уссурийске

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, по результатам лабораторных испытаний в пробе говядины бескостной замороженной (г. Уссурийск) было обнаружено значительное превышение допустимого уровня тетрациклина.

Уровень этого лекарственного препарата был превышен более чем в 200 раз. Также в партии мяса был превышен предельно допустимый уровень лекарственного препарата окситетрациклина.

Лабораторные испытания проводились в рамках пищевого мониторинга за качеством и безопасностью пищевой продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации.