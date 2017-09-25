Свердловчанин «заминировал» село из любопытства

В Сухом Логу задержали 25-летнего местного жителя, который «заминировал» здание в селе Светлом.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о бомбе поступило в органы внутренних дел 22 сентября 2017 года в 00.10. На место выезжала следственно-оперативная группа, однако никаких опасных предметов обнаружено не было.