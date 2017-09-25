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08:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанин «заминировал» село из любопытства

Ему грозит 3 года.

В Сухом Логу задержали 25-летнего местного жителя, который «заминировал» здание в селе Светлом.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о бомбе поступило в органы внутренних дел 22 сентября 2017 года в 00.10. На место выезжала следственно-оперативная группа, однако никаких опасных предметов обнаружено не было.

По горячим следам установили личность звонившего. Он пояснил, что будучи пьяным решил проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы. В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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