Свердловчанин «заминировал» село из любопытства
Ему грозит 3 года.
Ему грозит 3 года.
В Сухом Логу задержали 25-летнего местного жителя, который «заминировал» здание в селе Светлом.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
По горячим следам установили личность звонившего. Он пояснил, что будучи пьяным решил проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы. В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.