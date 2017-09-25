Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России

По данным ведомства, в Москве за период с января по июль зарегистрировано около 72 тыс. преступлений. На втором месте оказалась Московская область, где зарегистрировано почти 41,5 тыс. преступлений. Третье место досталось Краснодарскому краю (33,5 тыс. преступлений).

Четвертое и пятое места у Челябинской области и Башкортостана. В первую десятку также попали Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан.

По данным Генпрокуратуры, всего в России за полгода зарегистрировано более 1 млн преступлений, что на 12,9% меньше показателей прошлого года. При этом отмечается, что количество преступлений сократилось во всех федеральных округах РФ.

Больше всего — на 30,1% — снизилась преступность в Вологодской области. В Москве количество преступлений сократилось на 23%.