Туриста из Беларуси убили в Турции
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отеле в районе Мармариса на
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отеле в районе Мармариса на
28-летний мужчина умер от ножевых ранений, которые нанес ему официант. По предварительной информации, турист из Беларуси после закрытия бара появился там и требовал его обслужить.
После отказа официанта между мужчинами началась драка, в результате которой белорус получил ранения ножом. Медики не смогли его спасти.
Подозреваемый в убийстве задержан.