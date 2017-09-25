Водитель попал под собственный автомобиль в Куйбышеве

По словам очевидцев, мужчина выпал из автомобиля, который опрокинулся на него. От полученных повреждений водитель скончался на месте.

Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза. Однако, по словам соседей, в последнее время мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Данный съезд является несанкционированным, о чем еще в августе прокуратура вынесла представление собственнику дороги — Территориальному управлению автомобильных дорог.