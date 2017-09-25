Водитель попал под собственный автомобиль в Куйбышеве

По словам очевидцев, мужчина выпал из автомобиля, который опрокинулся на него. От полученных повреждений водитель скончался на месте.
— Мужчина был не пристегнут ремнем безопасности. Возможно, подвела невнимательность, поскольку двигался задним ходом, — рассказала корреспонденту VN.ru инспектор ОГИБДД Куйбышевского района Анжела Иващенко.
Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза. Однако, по словам соседей, в последнее время мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Данный съезд является несанкционированным, о чем еще в августе прокуратура вынесла представление собственнику дороги — Территориальному управлению автомобильных дорог.
Добавим, зачастую аварии случаются и по вине «очень уставших» водителей. Так, Toyota Platz под управлением такого хозяина поехала на красный сигнал светофора и врезалась в Mitsubishi Pajero в Ленинском районе Новосибирска. Виновник ДТП настолько крепко уснул за рулем, что очевидцы и участники аварии не смогли его растолкать. «Как он в таком состоянии вообще смог машину с места тронуть и куда-то ехать?» — задался вопросом один из пользователей социальных сетей. Некоторые отметили, что парень, несмотря на свое состояние, чрезвычайно цепко держится за руль.