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08:12 (мск), источник: VN.ru

Водитель попал под собственный автомобиль в Куйбышеве

Смертельный маневр совершил 58-летний житель Куйбышева. Он попытался переехать дорогу задним ходом. Водитель двигался со стороны поселка Западный в сторону улицы Новогодняя. Закончить опасный маневр он не смог.

По словам очевидцев, мужчина выпал из автомобиля, который опрокинулся на него. От полученных повреждений водитель скончался на месте.

— Мужчина был не пристегнут ремнем безопасности. Возможно, подвела невнимательность, поскольку двигался задним ходом, — рассказала корреспонденту VN.ru инспектор ОГИБДД Куйбышевского района Анжела Иващенко.

Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза. Однако, по словам соседей, в последнее время мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Данный съезд является несанкционированным, о чем еще в августе прокуратура вынесла представление собственнику дороги — Территориальному управлению автомобильных дорог.

Добавим, зачастую аварии случаются и по вине «очень уставших» водителей. Так, Toyota Platz под управлением такого хозяина поехала на красный сигнал светофора и врезалась в Mitsubishi Pajero в Ленинском районе Новосибирска. Виновник ДТП настолько крепко уснул за рулем, что очевидцы и участники аварии не смогли его растолкать. «Как он в таком состоянии вообще смог машину с места тронуть и куда-то ехать?» — задался вопросом один из пользователей социальных сетей. Некоторые отметили, что парень, несмотря на свое состояние, чрезвычайно цепко держится за руль.

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