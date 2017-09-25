В Пермском крае в аварии погибли водитель и пассажир
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В аварии в Соликамске погибли два человека. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, по проезжей части дороги «ул. С. Шоссе — СКРУ — 3 ПАО “Уралкалий”» двигался автомобиль ВАЗ-21099. За рулём находился 24-летний молодой человек. По предварительной информации, на 6 км автодороги он выехал на полосу встреченного движения и, не справившись с управлением, съехал с проезжей части в левый кювет, после чего машина опрокинулась.
В результате ДТП погиб водитель и 39-летний пассажир автомобиля. Ещё один пассажир — 26-летний молодой человек — получил травмы. Его отвезли в больницу.
Как выяснили сотрудники полиции, ранее водителя уже привлекали к уголовной и административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.