В Пермском крае в аварии погибли водитель и пассажир

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, по проезжей части дороги «ул. С. Шоссе — СКРУ — 3 ПАО “Уралкалий”» двигался автомобиль ВАЗ-21099. За рулём находился 24-летний молодой человек. По предварительной информации, на 6 км автодороги он выехал на полосу встреченного движения и, не справившись с управлением, съехал с проезжей части в левый кювет, после чего машина опрокинулась.