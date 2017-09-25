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07:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Тело погибшей в Башкирии альпинистки передано родным

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Тело альпинистки, сорвавшейся со скалы на Инзерских зубчатках в Белорецком районе Башкортостана, передано родным. Информация об этом появилась накануне в соцсетях.

«Останки погибшей альпинистки, сорвавшейся с Инзерских зубчаток накануне, сегодня после обеда после оформления всех необходимых бумаг переданы отцу девушки. Мужчина направился в Екатеринбург, откуда родом погибшая девушка. СК проводит по данному факту доследственную проверку. Это горе… В эту минуту хочется снова выразить слова соболезнования родным и близким погибшей и поблагодарить неравнодушных людей, в том числе туристов, которые как могли оказывали моральную и посильную помощь. В тоже время мы понимаем, что работа региональных экстренных служб должна быть иной. Анализируя конкретно этот случай на Инзерских зубчатках, спасателям не удалось сработать оперативнее и слаженнее», — сообщает на свой странице в соцсетях депутат Государственного собрания РБ, лидер региональной партии «Зеленые» Руфина Шагапова.

Напомним, днем 23 сентября четверо туристов из города Екатеринбурга совершили подъем на горный хребет Инзерские зубчатки. По предварительным данным, при спуске 25-летняя девушка и 31-летний парень сорвались и упали с высоты. Девушка скончалась на месте, парень доставлен в районную больницу города Белорецка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка по факту гибели альпинистки из Екатеринбурга, следователь выехал для производства осмотра места происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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