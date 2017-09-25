Тело погибшей в Башкирии альпинистки передано родным

«Останки погибшей альпинистки, сорвавшейся с Инзерских зубчаток накануне, сегодня после обеда после оформления всех необходимых бумаг переданы отцу девушки. Мужчина направился в Екатеринбург, откуда родом погибшая девушка. СК проводит по данному факту доследственную проверку. Это горе… В эту минуту хочется снова выразить слова соболезнования родным и близким погибшей и поблагодарить неравнодушных людей, в том числе туристов, которые как могли оказывали моральную и посильную помощь. В тоже время мы понимаем, что работа региональных экстренных служб должна быть иной. Анализируя конкретно этот случай на Инзерских зубчатках, спасателям не удалось сработать оперативнее и слаженнее», — сообщает на свой странице в соцсетях депутат Государственного собрания РБ, лидер региональной партии «Зеленые» Руфина Шагапова.