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08:15 (мск), источник: БЕЛТА

В Ошмянском районе в поле сгорело 40 т соломы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе в поле сгорело 40 т соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерств по чрезвычайным ситуациям.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о пожаре скирды соломы в поле возле д. Коробы Ошмянского района поступило 25 сентября в 00.48. Огнем уничтожено 40 т соломы.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

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