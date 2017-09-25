В Ошмянском районе в поле сгорело 40 т соломы
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе в поле сгорело 40 т соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерств по чрезвычайным ситуациям.
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе в поле сгорело 40 т соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерств по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре скирды соломы в поле возле д. Коробы Ошмянского района поступило 25 сентября в 00.48. Огнем уничтожено 40 т соломы.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.