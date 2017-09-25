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08:09 (мск), источник: РИА Новости

В США задержали мужчину, справлявшего нужду у Белого дома

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Полиция задержала у Белого дома мужчину, в автомобиле которого были найдены девять единиц стрелкового оружия, а также три ножа, передает телеканал CNN со ссылкой на стражей порядка.

Источник: Reuters

По его данным, мужчину задержали в воскресенье утром, когда он справлял малую на публике, в районе 17-й улицы и Пенсильвании-авеню.

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Подозреваемый сообщил сотрудникам секретной службы США, что хотел пройти в Белый дом, чтобы встретиться с главой Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. К ним мужчина хотел обратиться «за советом по поводу пропавших зарплатных чеков и того, как достать из моей головы чип», сообщает телеканал.

Во время допроса мужчина также сообщил, что у него есть оружие, после чего сотрудники безопасности проинспектировали его автомобиль, где нашли девять единиц огнестрельного оружия — как пистолетов, так и автоматических винтовок.

Позже подозреваемого направили на прохождение обследования психического здоровья, после чего его отвезли в полицейских участок, где ему предъявили обвинения в нарушении правил хранения оружия, сообщает телеканал.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
По симптомам это явно Милонов ...
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