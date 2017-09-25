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08:52 (мск), источник: VLADNEWS

Женщина погибла в Приморье в результате лобового столкновения

Еще два человека получили травмы.

Источник: VLADNEWS

В воскресенье, 24 сентября, в 17.43 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 65 км автодороги «Артем-Находка-п. Восточный», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Platz двигался со стороны г. Владивосток в направлении г. Находка. При прохождении 65 км автодороги «Артем-Находка-п. Восточный» водитель не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Allex.

В результате удара травмы несовместимые с жизнью получил пассажир Toyota Platz — 47-летняя женщина. Два человека, водитель Toyota Platz и пассажир Toyota Land Cruiser Prado, — получили травмы различной степени тяжести.

На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Platz составил 2 месяца.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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