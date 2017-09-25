В Екатеринбурге две женщины подожгли квартиру и выпали с 7 этажа

Вечером 24 сентября 2017 года в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на Волгоградской. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе двоих детей, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В момент возгорания в квартире находились четыре человека: супруги, их полугодовалый ребенок и подруга семьи. «Со слов отца ребенка, они выпивали, и в какой-то момент спиртное от сигареты вспыхнуло. Мужчина спустился вниз по балкону к соседям, и жена передала ему ребенка, так как выход из квартиры уже был заблокирован огнем. После гражданин хотел спустить женщин, но они сорвались и упали с балкона 7-ого этажа. Сейчас обе госпитализированы. Жизни ребенка и отца ничего не угрожает», — рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.