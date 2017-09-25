В Екатеринбурге две женщины подожгли квартиру и выпали с 7 этажа
Спасаясь от огня.
Спасаясь от огня.
Вечером 24 сентября 2017 года в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на Волгоградской. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе двоих детей, рассказали «Уралинформбюро» в
Сообщение о возгорании квартиры на 7 этаже поступило в 16.06. Огнеборцы разделились на две группы: одна забралась в квартиру через балкон, другая взломала входную дверь. Пламя охватило 10 «квадратов». Пожар удалось потушить за 20 минут.
В момент возгорания в квартире находились четыре человека: супруги, их полугодовалый ребенок и подруга семьи. «Со слов отца ребенка, они выпивали, и в
В отношении главы семейства возбуждено административное дело по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). В настоящее время полицейские опрашивают соседей семьи.