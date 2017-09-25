Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Учительница побила второклассника (видео)
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге две женщины подожгли квартиру и выпали с 7 этажа

Спасаясь от огня.

Вечером 24 сентября 2017 года в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на Волгоградской. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе двоих детей, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании квартиры на 7 этаже поступило в 16.06. Огнеборцы разделились на две группы: одна забралась в квартиру через балкон, другая взломала входную дверь. Пламя охватило 10 «квадратов». Пожар удалось потушить за 20 минут.

В момент возгорания в квартире находились четыре человека: супруги, их полугодовалый ребенок и подруга семьи. «Со слов отца ребенка, они выпивали, и в какой-то момент спиртное от сигареты вспыхнуло. Мужчина спустился вниз по балкону к соседям, и жена передала ему ребенка, так как выход из квартиры уже был заблокирован огнем. После гражданин хотел спустить женщин, но они сорвались и упали с балкона 7-ого этажа. Сейчас обе госпитализированы. Жизни ребенка и отца ничего не угрожает», — рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В отношении главы семейства возбуждено административное дело по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). В настоящее время полицейские опрашивают соседей семьи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
iPhone 8 провалился в продажах
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Иракские курды проведут референдум о независимости
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь