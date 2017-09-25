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08:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии житель Челябинской области перевернулся на квадроцикле и погиб

Трагедия произошла в минувшее воскресенье.

В ночь на понедельник, 25 сентября, в Абзелиловском районе Башкирии 31-летний житель Челябинской области перевернулся на квадроцикле и погиб. Трагедия произошла в районе населенного пункта Озерное.

По версии сотрудников ГИБДД по Башкирии, водитель квадроцикла «CF Мото 500а», двигаясь по просёлочной дороге, при повороте налево не справился с управлением и совершил опрокидывание. Мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщает в своем блоге Главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

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