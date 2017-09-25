Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генассамблея ООН "раскусила" трюк Порошенко
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Ходорковский предложил бойкотировать выборы
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:55 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове женщина продала арендованный автомобиль

В Ростове полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с арендованным автомобилем, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, потерпевший заключил с задержанной договор аренды автомобиля с правом выкупа. Однако женщина не выполнила свои обязательства, прекратив вносить ежемесячную плату за пользование машиной. Автомобиль Hyundai, взятый в аренду, женщина продала третьим лицам. Известно, что ранее 40-летняя подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Российский генерал погиб в Сирии
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
10 новых ароматов, которые никого не оставят равнодушным Абсолютно все эти новинки заслуживают того, чтобы их не просто попробовали, а носили, не расставаясь. Почему — читайте в обзоре парфюмерного критика Любови Берлянской.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь