В Ростове женщина продала арендованный автомобиль
В Ростове полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с арендованным автомобилем, сообщает
В Ростове полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с арендованным автомобилем, сообщает
По данным полиции, потерпевший заключил с задержанной договор аренды автомобиля с правом выкупа. Однако женщина не выполнила свои обязательства, прекратив вносить ежемесячную плату за пользование машиной. Автомобиль Hyundai, взятый в аренду, женщина продала третьим лицам. Известно, что ранее 40-летняя подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.