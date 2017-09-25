Полиция отчиталась о задержаниях фанатов на матче «Краснодар» — «Зенит»
Воскресный матч на стадионе ФК «Краснодар» не обошелся без происшествий.
Воскресный матч на стадионе ФК «Краснодар» не обошелся без происшествий.
Как сообщал «Югополис», фанаты питерской команды зажгли дымовые шашки и подожгли несколько сидений, а когда началось задымление, покинули гостевой сектор.
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В ходе матча болельщики футбольного клуба «Зенит» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей
За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей
Всего футбольный матч посетили почти 34 тысячи зрителей. Он завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.