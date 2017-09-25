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09:49 (мск), источник: Югополис

Полиция отчиталась о задержаниях фанатов на матче «Краснодар» — «Зенит»

Воскресный матч на стадионе ФК «Краснодар» не обошелся без происшествий.

Как сообщал «Югополис», фанаты питерской команды зажгли дымовые шашки и подожгли несколько сидений, а когда началось задымление, покинули гостевой сектор.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивали свыше 600 правоохранителей.

В ходе матча болельщики футбольного клуба «Зенит» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча. Иных нарушений общественного порядка допущено не было.

Всего футбольный матч посетили почти 34 тысячи зрителей. Он завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

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