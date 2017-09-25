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12:24 (мск), источник: Фонтанка

Полиция раскрыла налет на ювелирный в Пушкине на миллион

Задержание угонщика помогло уголовному розыску раскрыть серию разбойных нападений в Петербурге. Пока в «копилке» пятерых налетчиков доход в миллион с четвертью.

Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, сотрудники полиции Красносельского района в минувшую пятницу, 22 сентября, нашли предполагаемого угонщика автомобиля «Киа Рио». Мужчина 19-ти лет помог не только разобраться с обстоятельствами угона, но и задержать еще пятерых человек, за которыми числись более серьезные правонарушения.

По предварительной информации, все мужчины (возрастом от 18 до 23 лет), задержанные в период с 22 по 24 сентября, входили в этнически смешанную преступную группу. Пока им инкриминируется два эпизода. Первый — хищение в марте этого года с применением бит 12 паллет с ювелирными украшениями из магазина в Пушкине.

Сумма ущерб составила миллион рублей.

Второй — июньское разбойное нападение на ресторан также в Пушкине, где администратора и бармена нейтрализовали газовыми баллончиками, после чего из кассы похитили четверть миллиона рублей.

Пока все участники предполагаемой группы задержаны в порядке статьи 91 (на двое суток) УПК. Похищенное частично изъято. Также полиция устанавливает остальные эпизоды преступной деятельности задержанных.

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