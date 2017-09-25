Полиция раскрыла налет на ювелирный в Пушкине на миллион

Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, сотрудники полиции Красносельского района в минувшую пятницу, 22 сентября, нашли предполагаемого угонщика автомобиля «Киа Рио». Мужчина 19-ти лет помог не только разобраться с обстоятельствами угона, но и задержать еще пятерых человек, за которыми числись более серьезные правонарушения.

По предварительной информации, все мужчины (возрастом от 18 до 23 лет), задержанные в период с 22 по 24 сентября, входили в этнически смешанную преступную группу. Пока им инкриминируется два эпизода. Первый — хищение в марте этого года с применением бит 12 паллет с ювелирными украшениями из магазина в Пушкине.

Сумма ущерб составила миллион рублей.

Второй — июньское разбойное нападение на ресторан также в Пушкине, где администратора и бармена нейтрализовали газовыми баллончиками, после чего из кассы похитили четверть миллиона рублей.