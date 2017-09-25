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08:50 (мск), источник: РИА Новости

В Курской области в ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пять человек погибли, еще двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«В Горшеченском районе столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, пять из них погибли, двое госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В свою очередь МЧС РФ по Курской области сообщило, что ДТП произошло вблизи населенного пункта Кулевка, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. На место были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД, медики.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Спицын Михаил
Никогда не был возле Кулевки. Может там дорога очень узкая?
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