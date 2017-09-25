В Курской области в ДТП погибли пять человек

«В Горшеченском районе столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, пять из них погибли, двое госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь МЧС РФ по Курской области сообщило, что ДТП произошло вблизи населенного пункта Кулевка, столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. На место были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД, медики.