Фото: В Казани в крупном ДТП пострадали несколько авто
(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщили пользователи социальных сетей.
(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщили пользователи социальных сетей.
ДТП произошло минувшим вечером на проспекте Победы напротив магазина «Юлмарт».
На месте работали сотрудники МЧС и полицейские. Подробности аварии уточняются.