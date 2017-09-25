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09:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Казани в крупном ДТП пострадали несколько авто

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло минувшим вечером на проспекте Победы напротив магазина «Юлмарт».

На месте работали сотрудники МЧС и полицейские. Подробности аварии уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
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