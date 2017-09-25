На Свердловской неизвестные сожгли два жилых дома
Жильцы утверждают, что таким образом их пытаются заставить переехать, а в мэрии заявляют — застройщику нет смысла их сжигать.
Жильцы утверждают, что таким образом их пытаются заставить переехать, а в мэрии заявляют — застройщику нет смысла их сжигать.
Полиция ищет злоумышленников, которые неделю назад подожгли два дома с жильцами на ул. Свердловская в Красноярске.
По данным
«В четыре часа утра мне
Красноярцы предположили, что таким образом их пытаются заставить переехать. Дома и землю уже оценили, но с суммой выкупа владельцы не согласились и ждут решения суда. В департаменте градостроительства администрации Красноярска утверждают — дома должны снести до 15 октября и подрядчику нет смысла их сжигать.
«Подрядчик, в любом случае, не может быть заинтересован в том, чтобы производить
Поиски злоумышленников уже начала полиция. Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Поджигателей могут отправить в места лишения свободы на срок до 5 лет.