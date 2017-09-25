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09:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два землетрясения произошли на Байкале в выходные

Подземные толчки ощущались в Иркутской области и Бурятии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Подземные толчки были зафиксированы в 23 и 24 сентября в акватории озера Байкал на территории Бурятии и Иркутской области. Магнитуда землетрясений составила 3 и 3,2, сообщает ИА IrkutskMedia.

В субботу, 23 сентября, подземные толчки произошли на севере Байкала в 50-ти км от Северобайкальска в 20.34 по иркутскому времени, пишет газета «Известия».

В воскресенье, 24 сентября, в 18.36 землетрясение было зафиксировано на юге Байкала неподалеку от истока реки Ангары.

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