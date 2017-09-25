Два землетрясения произошли на Байкале в выходные
Подземные толчки ощущались в Иркутской области и Бурятии.
Подземные толчки ощущались в Иркутской области и Бурятии.
Подземные толчки были зафиксированы в 23 и 24 сентября в акватории озера Байкал на территории Бурятии и Иркутской области. Магнитуда землетрясений составила 3 и 3,2, сообщает ИА IrkutskMedia.
В субботу, 23 сентября, подземные толчки произошли на севере Байкала в 50-ти км от Северобайкальска в 20.34 по иркутскому времени, пишет газета «Известия».
В воскресенье, 24 сентября, в 18.36 землетрясение было зафиксировано на юге Байкала неподалеку от истока реки Ангары.