Причиной пожара на Вострецова в Хабаровске стал не газ, а спирт
Если причинённый ущерб превысит 200 тысяч рублей, хозяина квартиры ждёт уголовное наказание.
Если причинённый ущерб превысит 200 тысяч рублей, хозяина квартиры ждёт уголовное наказание.
Эксперты установили причину пожара в доме на улице Вострецова в дальневосточной столице. По их заключениям огонь возник
«По результатам исследований, проведённых испытательной пожарной лабораторией, предварительной причиной пожара стало воспламенение
Не обнаружила экспертная группа и дефектов в
Агентство писало, что девятиэтажный дом на улице Вострецова загорелся 23 августа. Очаг возгорания находился на кухне в квартире на пятом этаже, а затем пламя перекинулось на балкон. Пожарные с помощью спасательных средств эвакуировали девятерых жильцов. Ещё семеро покинули здание самостоятельно.