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09:59 (мск), источник: Восток Медиа

Причиной пожара на Вострецова в Хабаровске стал не газ, а спирт

Если причинённый ущерб превысит 200 тысяч рублей, хозяина квартиры ждёт уголовное наказание.

Эксперты установили причину пожара в доме на улице Вострецова в дальневосточной столице. По их заключениям огонь возник из-за воспламенения парогазовой смеси. Соседи пострадавшего хозяина квартиры уверяли, что слышали хлопок газа, однако сотрудники лаборатории утверждают, что это был спирт или его пары.

«По результатам исследований, проведённых испытательной пожарной лабораторией, предварительной причиной пожара стало воспламенение паро-газовой смеси. Эксперты сделали заключения, определили причину, сейчас устанавливается ущерб, в зависимости от его размера будет определено наказание для виновника», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Не обнаружила экспертная группа и дефектов в газо-распределительной системе в квартире. Зато на месте нашли ёмкости со спиртом. Если причинённый ущерб превысит 200 тысяч рублей, хозяину квартиры придётся нести уголовную ответственность. При этом именно он пострадал при возгорании больше всего.

Агентство писало, что девятиэтажный дом на улице Вострецова загорелся 23 августа. Очаг возгорания находился на кухне в квартире на пятом этаже, а затем пламя перекинулось на балкон. Пожарные с помощью спасательных средств эвакуировали девятерых жильцов. Ещё семеро покинули здание самостоятельно.

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