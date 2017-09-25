В массовой драке в Турции пострадали уральские туристы
Накануне вечером в турецком отеле «Гранд престиж» в Сиде на группу отдыхающих напали местные жители.
Накануне вечером в турецком отеле «Гранд престиж» в Сиде на группу отдыхающих напали местные жители.
Об этом сообщила екатеринбурженка на форуме
Как утверждает автор поста, пострадавшие обратились в полицию, где у них приняли заявление, но предупредили, что результата ждать бесполезно. Туроператор не оказал никакой помощи, предложив лишь переселить одну семью в другой отель.
По словам екатеринбурженки, туроператор стремится не привлекать внимания к произошедшему и замять ситуацию.