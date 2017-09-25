В массовой драке в Турции пострадали уральские туристы

Об этом сообщила екатеринбурженка на форуме u-mama. ru. У нескольких мужчин после драки переломы. У одного даже ножевые ранения: ему наложили 15 швов на животе и 23 на руке.

Как утверждает автор поста, пострадавшие обратились в полицию, где у них приняли заявление, но предупредили, что результата ждать бесполезно. Туроператор не оказал никакой помощи, предложив лишь переселить одну семью в другой отель.