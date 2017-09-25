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09:37 (мск), источник: ЕАН

В массовой драке в Турции пострадали уральские туристы

Накануне вечером в турецком отеле «Гранд престиж» в Сиде на группу отдыхающих напали местные жители.

Об этом сообщила екатеринбурженка на форуме u-mama.ru. У нескольких мужчин после драки переломы. У одного даже ножевые ранения: ему наложили 15 швов на животе и 23 на руке.

Как утверждает автор поста, пострадавшие обратились в полицию, где у них приняли заявление, но предупредили, что результата ждать бесполезно. Туроператор не оказал никакой помощи, предложив лишь переселить одну семью в другой отель.

По словам екатеринбурженки, туроператор стремится не привлекать внимания к произошедшему и замять ситуацию.

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