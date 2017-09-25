В Прикамье ищут пропавшего рыбака

В Оханском районе Пермского края пропал 54-летний Андрей Иванов. По словам родных, неделю назад он ушёл на рыбалку недалеко от села Таборы Оханского района.

«Он одет в шерстяную кофту, жилет защитного цвета, тёмные штаны и калоши. В прошлом году отец уже пропадал, тогда не смог вовремя вернуться с рыбалки из-за непогоды, но в скором времени вышел на связь», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» дочь пропавшего Вероника Иванова.

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По словам дочери, папа взял с собой телефон, но он не отвечает. У Андрея Иванова есть при себе документы, удостоверяющие личность.