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09:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье ищут пропавшего рыбака

Мужчина ушёл из дома неделю назад, с тех пор о месте его нахождения ничего не известно.

В Оханском районе Пермского края пропал 54-летний Андрей Иванов. По словам родных, неделю назад он ушёл на рыбалку недалеко от села Таборы Оханского района.

«Он одет в шерстяную кофту, жилет защитного цвета, тёмные штаны и калоши. В прошлом году отец уже пропадал, тогда не смог вовремя вернуться с рыбалки из-за непогоды, но в скором времени вышел на связь», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» дочь пропавшего Вероника Иванова.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам дочери, папа взял с собой телефон, но он не отвечает. У Андрея Иванова есть при себе документы, удостоверяющие личность.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят позвонить в полицию.

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