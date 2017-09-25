В Прикамье ищут пропавшего рыбака
Мужчина ушёл из дома неделю назад, с тех пор о месте его нахождения ничего не известно.
Мужчина ушёл из дома неделю назад, с тех пор о месте его нахождения ничего не известно.
В Оханском районе Пермского края пропал 54-летний Андрей Иванов. По словам родных, неделю назад он ушёл на рыбалку недалеко от села Таборы Оханского района.
«Он одет в шерстяную кофту, жилет защитного цвета, тёмные штаны и калоши. В прошлом году отец уже пропадал, тогда не смог вовремя вернуться с рыбалки
По словам дочери, папа взял с собой телефон, но он не отвечает. У Андрея Иванова есть при себе документы, удостоверяющие личность.
Всех, кому