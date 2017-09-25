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09:42 (мск), источник: Новости Перми

В Перми на Гайве сбили девушку

24 сентября вечером пьяный мужчина на Toyota Corolla допустил наезд на девушку. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В 19:50 по улице Карбышева со стороны улицы Барнаульская в направлении улицы Графтио двигался автомобиль Toyota Corolla. Иномаркой управлял 24-летний местный житель.

Нарушая ПДД, водитель при повороте налево в технологический проезд между домами № 40 и № 44 допустил наезд на пешехода — 21-летнюю девушку.

На момент происшествия мужчина находился в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка.

Отметим, что за пятницу и выходные дни на территории Пермского края произошло 23 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 28 — получили травмы.

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