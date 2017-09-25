В Перми на Гайве сбили девушку

В 19:50 по улице Карбышева со стороны улицы Барнаульская в направлении улицы Графтио двигался автомобиль Toyota Corolla. Иномаркой управлял 24-летний местный житель. Нарушая ПДД, водитель при повороте налево в технологический проезд между домами № 40 и № 44 допустил наезд на пешехода — 21-летнюю девушку.

На момент происшествия мужчина находился в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка.



Отметим, что за пятницу и выходные дни на территории Пермского края произошло 23 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 28 — получили травмы.