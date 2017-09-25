В Перми на Гайве сбили девушку
24 сентября вечером пьяный мужчина на Toyota Corolla допустил наезд на девушку. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
24 сентября вечером пьяный мужчина на Toyota Corolla допустил наезд на девушку. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
В 19:50 по улице Карбышева со стороны улицы Барнаульская в направлении улицы Графтио двигался автомобиль Toyota Corolla. Иномаркой управлял 24-летний местный житель.
Нарушая ПДД, водитель при повороте налево в технологический проезд между домами № 40 и № 44 допустил наезд на пешехода — 21-летнюю девушку.
На момент происшествия мужчина находился в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка.
Отметим, что за пятницу и выходные дни на территории Пермского края произошло 23 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 28 — получили травмы.