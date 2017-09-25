В Омске больной шизофренией порезал пассажира поезда

Летом, 3 июля 2017 года, пассажир поезда «Барнаул-Москва», прибывающего в Омск, нанес спящему в купе гражданину несколько ударов ножом в шею. Потерпевший проснулся и оказал активное сопротивление, после чего выбежал из купе. Его раны оказались не опасными.

Сейчас подозреваемый находится в Омской областной клинической психиатрической больнице. Его обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).