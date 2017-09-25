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09:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омске больной шизофренией порезал пассажира поезда

Транспортная прокуратура требует отправить его на принудительное лечение.

Летом, 3 июля 2017 года, пассажир поезда «Барнаул-Москва», прибывающего в Омск, нанес спящему в купе гражданину несколько ударов ножом в шею. Потерпевший проснулся и оказал активное сопротивление, после чего выбежал из купе. Его раны оказались не опасными.

Омская транспортная прокуратуру утвердила постановление о направлении в Ленинский суд Омска уголовного дела с требованием направить подозреваемого на принудительное лечение.

Основанием для такого требования послужило заключение стационарной судебно-психиатрической экспертизы. У нападавшего выявлены признаки хронического психического расстройства (шизофрении).

Сейчас подозреваемый находится в Омской областной клинической психиатрической больнице. Его обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

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