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09:52 (мск), источник: Новый Калининград

Ночью на Сельме автомобиль проломил стену торгового центра

Ночью в микрорайоне «Сельма» произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль врезался в стену торгового центра.

Это произошло на ул. Челнокова, фото происшествия опубликовал очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Водитель, очевидно не справился с управлением. Участники сообщества в комментариях предполагают, что была погоня: рядом стоит полицейская машина.

Сейчас «в стене большая дыра», рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» еще один очевидец.

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