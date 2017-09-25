Ночью на Сельме автомобиль проломил стену торгового центра

Это произошло на ул. Челнокова, фото происшествия опубликовал очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Водитель, очевидно не справился с управлением. Участники сообщества в комментариях предполагают, что была погоня: рядом стоит полицейская машина.

Сейчас «в стене большая дыра», рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» еще один очевидец.