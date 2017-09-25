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11:11 (мск), источник: ТАСС

Рейс «ВИМ-Авиа» из Москвы в Магадан прибыл с суточной задержкой

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет компании «ВИМ-Авиа», вылет которого из Москвы в Магадан был задержан на сутки, прибыл в столицу Колымы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

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«Сегодня утром (25 сентября — прим. ТАСС) прибыл рейс за 24 сентября, который привез 206 пассажиров. Продолжает работу “горячая линия” Министерства дорожного хозяйства, транспорта Магаданской области. На нее поступило 65 звонков, по всем обращениям пассажиров “ВИМ-Авиа” даны разъяснения», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный держит ситуацию с задержками рейсов компании «ВИМ Авиа» на контроле.

Ранее сообщалось со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки.

По данным следствия, в аэропорту Домодедово в Москве были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов «ВИМ-Авиа» отправлением 22 и 23 сентября, 2997 пассажирам причинен имущественный вред.

В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов компании «ВИМ Авиа» из московского аэропорта Домодедово связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

«ВИМ Авиа» могут запретить летать за рубеж
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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