Рейс «ВИМ-Авиа» из Москвы в Магадан прибыл с суточной задержкой

«Сегодня утром (25 сентября — прим. ТАСС) прибыл рейс за 24 сентября, который привез 206 пассажиров. Продолжает работу “горячая линия” Министерства дорожного хозяйства, транспорта Магаданской области. На нее поступило 65 звонков, по всем обращениям пассажиров “ВИМ-Авиа” даны разъяснения», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный держит ситуацию с задержками рейсов компании «ВИМ Авиа» на контроле.

Ранее сообщалось со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки.

По данным следствия, в аэропорту Домодедово в Москве были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов «ВИМ-Авиа» отправлением 22 и 23 сентября, 2997 пассажирам причинен имущественный вред.