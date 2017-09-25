Рейс «ВИМ-Авиа» из Москвы в Магадан прибыл с суточной задержкой
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет компании «ВИМ-Авиа», вылет которого из Москвы в Магадан был задержан на сутки, прибыл в столицу Колымы. Об этом в понедельник сообщила
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет компании «ВИМ-Авиа», вылет которого из Москвы в Магадан был задержан на сутки, прибыл в столицу Колымы. Об этом в понедельник сообщила
«Сегодня утром (25 сентября — прим. ТАСС) прибыл рейс за 24 сентября, который привез 206 пассажиров. Продолжает работу “горячая линия” Министерства дорожного хозяйства, транспорта Магаданской области. На нее поступило 65 звонков, по всем обращениям пассажиров “ВИМ-Авиа” даны разъяснения», — сообщила
Отмечается, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный держит ситуацию с задержками рейсов компании «ВИМ Авиа» на контроле.
Ранее сообщалось со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки.
В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов компании «ВИМ Авиа» из московского аэропорта Домодедово связаны с задолженностью компании за топливо перед