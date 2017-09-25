Стали известны подробности ДТП с молодой девушкой, сбитой на пешеходном переходе

Подробности опубликовал в своей соцсети начальник УГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.



Предположительно, 24-летний житель района за рулём KIA Rio проехал на «зеленый» на регулируемом перекрёстке и врезался в Mitsubishi Lancer. После чего он допустил наезд на 20-летнюю жительницу Салаватского района. В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.