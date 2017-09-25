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09:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны подробности ДТП с молодой девушкой, сбитой на пешеходном переходе

Напомним, авария со смертельным исходом произошла вчера утром в Ишимбае на ул. Бульварная.

Подробности опубликовал в своей соцсети начальник УГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

Предположительно, 24-летний житель района за рулём KIA Rio проехал на «зеленый» на регулируемом перекрёстке и врезался в Mitsubishi Lancer. После чего он допустил наезд на 20-летнюю жительницу Салаватского района. В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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