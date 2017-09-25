ЧП на севастопольском мысе Фиолент. BMW сорвался с обрыва, погиб водитель

ЧП случилось 22 сентября, в районе «автобата». Об этом сообщают соцсети.

По предварительной информации, за рулём легковушки находился 23-летний парень, он погиб. Водитель на автомате перепутал переднюю с задней и задом улетел с обрыва. Два пассажира в это время были не в машине.

Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС информацию подтвердили и еще раз обратились ко всем отдыхающим и любителям красот этих мест.

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Как показывает опыт, наиболее опасными местами являются склоны мыса Фиолент. Среднегодовая статистика говорит о том, что 65%-70% происшествий происходит именно в этой местности. Далее следует Балаклава, мыс Айя, Инжир, Южный берег, но это уже удаленные районы, где чаще всего что-то случается со спортсменами, а не туристами, — отметили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Нередко туристы, отправляясь в поход без необходимого снаряжения и оборудования, не зная маршрута, оказываются в ситуации, когда без помощи МЧС не обойтись. Порой горные спасатели тратят много часов на поиски людей, которые заблудились в труднодоступной местности или получили травмы. Стоять на краю обрыва, идти вдоль него очень опасно, потеряв устойчивость можно споткнуться, и тогда трагедии не миновать. Не забирайтесь на скалы, где грунт может осыпаться. В горной местности — берите с собой тёплую непромокаемую одежду, удобную спортивную обувь и каску, уточнили спасатели.