ЧП на севастопольском мысе Фиолент. BMW сорвался с обрыва, погиб водитель
В Севастополе на мысе Фиоленте автомобиль BMW сорвался с обрыва.
В Севастополе на мысе Фиоленте автомобиль BMW сорвался с обрыва.
ЧП случилось 22 сентября, в районе «автобата». Об этом сообщают соцсети.
По предварительной информации, за рулём легковушки находился 23-летний парень, он погиб. Водитель на автомате перепутал переднюю с задней и задом улетел с обрыва. Два пассажира в это время были не в машине.
Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС информацию подтвердили и еще раз обратились ко всем отдыхающим и любителям красот этих мест.
Как показывает опыт, наиболее опасными местами являются склоны мыса Фиолент. Среднегодовая статистика говорит о том, что 65%-70% происшествий происходит именно в этой местности. Далее следует Балаклава, мыс Айя, Инжир, Южный берег, но это уже удаленные районы, где чаще всего
Нередко туристы, отправляясь в поход без необходимого снаряжения и оборудования, не зная маршрута, оказываются в ситуации, когда без помощи МЧС не обойтись. Порой горные спасатели тратят много часов на поиски людей, которые заблудились в труднодоступной местности или получили травмы. Стоять на краю обрыва, идти вдоль него очень опасно, потеряв устойчивость можно споткнуться, и тогда трагедии не миновать. Не забирайтесь на скалы, где грунт может осыпаться. В горной местности — берите с собой тёплую непромокаемую одежду, удобную спортивную обувь и каску, уточнили спасатели.
К сожалению, и случат с автомобилями, которые «съезжают» с обрыва — не редкость. В этом году — ЧМ с BMW — уже второй подобный инцидент. Помните, любой отдых на природе должен быть, в первую очередь, безопасным.