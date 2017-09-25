В массовом ДТП в Воронеже пострадали девушка с грудным ребёнком
Столкнулись четыре автомобиля.
Столкнулись четыре автомобиля.
Авария с участием четырёх автомобилей произошла у дома № 109 на Московском проспекте недалеко от Памятника Славы в 21:30 воскресенья, 25 сентября. В ДТП пострадали пассажирки одной из иномарок — 23-летняя девушка и 9-месячная девочка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.
По данным автоинспекции, 25-летняя автомобилистка на Great Wall не выдержала безопасную дистанцию и врезалась во впереди ехавший Volkswagen Polo под управлением её сверстницы. После этого иномарка врезалась в Mercedes Е250 26-летнего парня и Opel Astra 30-летней горожанки.
В ДТП пострадали пассажирки Volkswagen Polo — 23-летняя девушка и 9-месячная девочка. Травмы обеих пассажирок оказались несерьёзными.
Полицейские проводят проверку по факту аварии.