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10:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В массовом ДТП в Воронеже пострадали девушка с грудным ребёнком

Столкнулись четыре автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

Авария с участием четырёх автомобилей произошла у дома № 109 на Московском проспекте недалеко от Памятника Славы в 21:30 воскресенья, 25 сентября. В ДТП пострадали пассажирки одной из иномарок — 23-летняя девушка и 9-месячная девочка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, 25-летняя автомобилистка на Great Wall не выдержала безопасную дистанцию и врезалась во впереди ехавший Volkswagen Polo под управлением её сверстницы. После этого иномарка врезалась в Mercedes Е250 26-летнего парня и Opel Astra 30-летней горожанки.

В ДТП пострадали пассажирки Volkswagen Polo — 23-летняя девушка и 9-месячная девочка. Травмы обеих пассажирок оказались несерьёзными.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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