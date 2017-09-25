В массовом ДТП в Воронеже пострадали девушка с грудным ребёнком

Авария с участием четырёх автомобилей произошла у дома № 109 на Московском проспекте недалеко от Памятника Славы в 21:30 воскресенья, 25 сентября. В ДТП пострадали пассажирки одной из иномарок — 23-летняя девушка и 9-месячная девочка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.