Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на брата-близнеца из-за ревности
Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на
Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на
По информации МВД, ночью 21 сентября 2017 года в одной из квартир по бульвару Юбилейному Сормовского района два
Согласно данным полиции, в настоящее время потерпевший находится в одном из медицинских учреждений города. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Ведётся следствие.