Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на брата-близнеца из-за ревности

По информации МВД, ночью 21 сентября 2017 года в одной из квартир по бульвару Юбилейному Сормовского района два брата-близнеца распивали спиртные напитки. 23-летнему подозреваемому не понравился повышенный интерес брата к его знакомой, что привело к конфликту, в ходе которого один из братьев несколько раз ударил другого ножом в шею и живот.