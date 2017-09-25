Большинство преступлений, связанных с наркотиками, зарегистрированы в Петербурге

Данные о количестве совершенных преступлений за первые шесть месяцев 2017 года 25 сентября обнародовала Генеральная прокуратура.

В общем было зарегистрировано чуть больше миллиона преступлений, 24 828 из которых совершены в Петербурге — это пятое место, и больше 70 тысяч в российской столице — Москва в этом списке стала лидером.

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Следом идут Московская область, Краснодарский край и Ростовская область. При этом общее число криминальных эпизодов оказалось меньше на 152 тысячи, чем за аналогичный период годом раньше.

Что касается характера преступлений, то Северная столица стала первой в списке преступлений, которые связаны с наркотиками — из 105 тысяч 27% совершены в Петербурге. В городе на Неве также увеличился показатель преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, здесь город также лидирует в списке регионов.