Пять человек на катере потерпели бедствие ночью на Оби

ЧП произошло в ночь с 24 на 25 сентября. В 23.22 на телефон МАСС поступило сообщение о том, что в районе острова Медвежий в акватории Оби вниз по течению уносит катер с людьми, у которого заглох двигатель.

На проведение поисково-спасательных работ отправился катер со спасателями на борту. Преодолев почти 20 километров вниз по течению, они обнаружили терпящее бедствие судно с пятью людьми, притом что операция проходила в условиях полнейшей темноты.

Спасатели помогли экипажу запустить двигатель и сопроводили катер до лодочной станции. Помощь была оказана двум женщинам и трем мужчинам. Работы были закончены в 01.15.