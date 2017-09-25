Пять человек на катере потерпели бедствие ночью на Оби
Течение несло заглохший катер по Оби в кромешной темноте, однако спасатели смогли найти судно и оказали помощь его пассажирам, сообщает Муниципальная
Течение несло заглохший катер по Оби в кромешной темноте, однако спасатели смогли найти судно и оказали помощь его пассажирам, сообщает Муниципальная
ЧП произошло в ночь с 24 на 25 сентября. В 23.22 на телефон МАСС поступило сообщение о том, что в районе острова Медвежий в акватории Оби вниз по течению уносит катер с людьми, у которого заглох двигатель.
На проведение
Спасатели помогли экипажу запустить двигатель и сопроводили катер до лодочной станции. Помощь была оказана двум женщинам и трем мужчинам. Работы были закончены в 01.15.
В июле спасатели МЧС пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущей лодке на Обском водохранилище. У них закончился бензин, не было весел, разрядились аккумуляторы телефонов, вдобавок ко всему лодку стало заливать и относить все дальше от берега. Спасательная операция продолжалась около часа.