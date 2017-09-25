Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Генпрокуратура назвала топ-10 «самых криминальных» регионов РФ
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
"Русская Кардашьян" показала формы в купальнике на подиуме
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8В Москве открыли памятник Калашникову
10:22 (мск), источник: VN.ru

Пять человек на катере потерпели бедствие ночью на Оби

Течение несло заглохший катер по Оби в кромешной темноте, однако спасатели смогли найти судно и оказали помощь его пассажирам, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

ЧП произошло в ночь с 24 на 25 сентября. В 23.22 на телефон МАСС поступило сообщение о том, что в районе острова Медвежий в акватории Оби вниз по течению уносит катер с людьми, у которого заглох двигатель.

На проведение поисково-спасательных работ отправился катер со спасателями на борту. Преодолев почти 20 километров вниз по течению, они обнаружили терпящее бедствие судно с пятью людьми, притом что операция проходила в условиях полнейшей темноты.

Спасатели помогли экипажу запустить двигатель и сопроводили катер до лодочной станции. Помощь была оказана двум женщинам и трем мужчинам. Работы были закончены в 01.15.

В июле спасатели МЧС пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущей лодке на Обском водохранилище. У них закончился бензин, не было весел, разрядились аккумуляторы телефонов, вдобавок ко всему лодку стало заливать и относить все дальше от берега. Спасательная операция продолжалась около часа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Старушку из огня вынес на руках сосед в Чанах
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь