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10:22 (мск), источник: dostup1.ru

Массовое смертельное ДТП спровоцировало пробку на М-5 под Чебаркулем

По предварительным данным, погибли три человека.

Несколько легковушек, фургон и фура угодили в смертельную аварию на трассе М-5 «Урал» в Чебаркульском районе (Челябинская область) — движение осуществляется по реверсивной схеме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 25 сентября, утром около села Травники не поделили дорогу несколько ВАЗов, а также фургон и фура. По предварительным данным, погибло три человека. Искореженные автомобили эвакуируют с места аварии.

«В общей сложности час стояли в пробке. До сих пор ГИБДД ограничивает движение по полосам», — рассказывают водители.

Очевидцы наблюдали, как с места ДТП эвакуируют Lada Kalina со смятым до центральной стойки металлом. Также автомобилисты сообщают о смятом ВАЗ-2110, фургоне с разбитой задней частью и фуре.

Во время загрузки произошла ошибка.

УГИБДД по Челябинской области готовит официальный комментарий по поводу произошедшего.

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