Телефонные мошенники принялись обманывать омских таксистов

Новая мошенническая схема появилась в Омске. Жертвами обманщиков на сей раз стали водители такси. Один из них, пожелавший остаться неназванным, поделился в соцсетях инцидентом, который с ним приключился.

Ночью с 23 на 24 сентября ему поступила заявка на маршрут «Улица Ленина, 4 — улица Транссибирская, 28» с пометкой «остановиться на дороге». Когда водитель прибыл на место, ему через диспетчера позвонил с извинениями клиент, предупредив, что задерживается и попросил личный номер телефона. Перезвонив, клиент объяснил причину задержки и попросил съездить в магазин и купить продукты.

«Отъезжаю по просьбе клиента в ближайший магазин, т.е. в ТЦ «Омский». Интересуется, какой суммой денег я располагаю, т.е. на какую сумму возможна покупка. Узнав сумму, перезванивает с извинениями за беспокойство, и просит уже не покупать товар, а положить деньги на номер телефона +7−961−475−52−60. И просит предоставить чек для отчётности при «личной встрече», — поясняет водитель.

Доверчивый водитель, не заподозрив ничего дурного, перевел деньги клиенту и вновь подъехал к дому № 4 на улице Ленина. Однако клиент так и не ответил, ни через диспетчера, ни напрямую.

В итоге водитель потерял время и деньги, и отправился в полицию писать заявление.