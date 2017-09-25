На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение
Порывы ветра в проливе могут достигать 25 метров в секунду.
Порывы ветра в проливе могут достигать 25 метров в секунду.
Тем, кто отправляется в Крым на собственных автомобилях, следует быть внимательными — возможно паромы задержатся. На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение. Может измениться расписание пассажирских судов.
В целом в регионе на этой неделе синоптики прогнозируют небольшое похолодание и переменную облачность.