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10:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра в проливе могут достигать 25 метров в секунду.

Тем, кто отправляется в Крым на собственных автомобилях, следует быть внимательными — возможно паромы задержатся. На Керченской переправе объявлено штормовое предупреждение. Может измениться расписание пассажирских судов.

В целом в регионе на этой неделе синоптики прогнозируют небольшое похолодание и переменную облачность.

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