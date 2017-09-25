Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генассамблея ООН "раскусила" трюк Порошенко
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:17 (мск), источник: Фонтанка

За фото «похорон внучки» коллекторы в Петербурге ответят по статье «Угроза убийством»

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по истории об угрозах, которые получала пожилая жительница Петербурга, взявшая кредит у микрофинансовой организации. Материалы дела сразу же забрал Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
В Петербурге коллекторы сымитировали похороны внучки должницы

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 25 сентября, в правоохранительные органы Северной столицы с устным обращением пенсионерка обратилась лишь накануне. Женщина сообщила, что ей в течение недели приходили смс с угрозами убийства её и её родственников. Прекратить слать угрозы неизвестные обещали, если она заплатит пени на несколько десятков тысяч рублей за взятый ею кредит.

«Отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в тот же день возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). В настоящее время материалы уголовного дела переданы в следственные органы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», — сообщили в полиции.

Накануне следственный комитет сообщал о том, что начал проверку по сюжету, вышедшему на одном из телеканалов, в котором рассказывалось о женщине, которая взяла в кредит 15 тысяч рублей, выплатила их, но осталась должна 40 тысяч пени.

«Стимулировать» ее на выплаты коллекторы начали, присылая угрозы, а затем и вовсе сымитировали похоронные фотографии её внучки: снимки девочки в траурном венке получили все родственники и знакомые женщины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Петербургу сносят башни
Пришло ли время платить за «Бинбанк»
Российский генерал погиб в Сирии
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
10 новых ароматов, которые никого не оставят равнодушным Абсолютно все эти новинки заслуживают того, чтобы их не просто попробовали, а носили, не расставаясь. Почему — читайте в обзоре парфюмерного критика Любови Берлянской.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь