За фото «похорон внучки» коллекторы в Петербурге ответят по статье «Угроза убийством»

Источник: РИА "Новости"

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 25 сентября, в правоохранительные органы Северной столицы с устным обращением пенсионерка обратилась лишь накануне. Женщина сообщила, что ей в течение недели приходили смс с угрозами убийства её и её родственников. Прекратить слать угрозы неизвестные обещали, если она заплатит пени на несколько десятков тысяч рублей за взятый ею кредит.

«Отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в тот же день возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). В настоящее время материалы уголовного дела переданы в следственные органы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», — сообщили в полиции.

Накануне следственный комитет сообщал о том, что начал проверку по сюжету, вышедшему на одном из телеканалов, в котором рассказывалось о женщине, которая взяла в кредит 15 тысяч рублей, выплатила их, но осталась должна 40 тысяч пени.