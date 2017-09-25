Почти тысячу человек эвакуировали из школы в Петергофе из-за пожара

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, первая информация о задымлении в школе № 567, расположенной на улице Шахматова, 10, поступила около 9 часов. На третьем этаже горела обстановка неэксплуатируемого класса музыки на площади 10 квадратных метров. Учащиеся, 832 человека, и 68 человек сотрудников учебного заведения были эвакуированы из здания до прибытия пожарных подразделений. Как рассказали нашему изданию читатели, выходили школьники без паники, как их раньше учили на уроках ОБЖ.