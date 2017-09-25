Почти тысячу человек эвакуировали из школы в Петергофе из-за пожара
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в учебном заведении в Петродворцовом районе Петербурга утром 25 сентября. Школьники начали выходить из здания до приезда огнеборцев.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в учебном заведении в Петродворцовом районе Петербурга утром 25 сентября. Школьники начали выходить из здания до приезда огнеборцев.
Как сообщили «Фонтанке» в
Уже в 09:16 пожар был локализован, горение ликвидировано.