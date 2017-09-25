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10:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области

60-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс» не справился с управлением.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области 23 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 12:05 на 139 км автодороги Работки — Порецкое. Согласно информации, 60-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель получил смертельное ранение.

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