Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области
60-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс» не справился с управлением.
Источник:НИА-Нижний Новгород
Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области 23 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло в 12:05 на 139 км автодороги Работки — Порецкое. Согласно информации, 60-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Сенс» не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель получил смертельное ранение.
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