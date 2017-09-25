СКР: смерть туриста в районе перевала Дятлова не была криминальной

Напомним, днем 18 сентября в правоохранительные органы Ивделя поступил сигнал о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе. Сообщалось, что место является крайне труднодоступным.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, был организован выезд следователя и сотрудников МЧС к месту нахождения тела. 22 сентября спасатели добрались туда и осуществили доставку погибшего в город Ивдель.

«Следователем СКР произведен осмотр тела умершего гражданина, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что погибший — житель города Кемерово 1959 года рождения — в качестве туриста находился в районе перевала Дятлова и входил в состав туристической группы из семи человек (пять мужчин и две женщины), прибывших к месту турпохода из разных регионов России (Кемерово, Тюменская и Свердловская области, республики Башкортостан и Татарстан). Данная группа, согласно данным доследственной проверки, направилась в поход с территории Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы.

Уже в ходе похода туристу из Кемерово внезапно стало плохо, и через некоторое время он скончался. Сообщив о смерти в Единую дежурно-диспетчерскую службу, остальные туристы вернулись в Ивдель, откуда разъехались по местам своего жительства. Все участники данного похода уже опрошены следователем СКР и обстоятельства произошедшего установлены, в том числе, с их слов.