Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генассамблея ООН "раскусила" трюк Порошенко
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:47 (мск), источник: Nakanune.ru

СКР: смерть туриста в районе перевала Дятлова не была криминальной

Следователи сумели добраться до тела туриста, погибшего в районе перевала Дятлова в Свердловской области. Скорее всего, его смерть не была криминальной.

Напомним, днем 18 сентября в правоохранительные органы Ивделя поступил сигнал о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе. Сообщалось, что место является крайне труднодоступным.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, был организован выезд следователя и сотрудников МЧС к месту нахождения тела. 22 сентября спасатели добрались туда и осуществили доставку погибшего в город Ивдель.

«Следователем СКР произведен осмотр тела умершего гражданина, а также вещей, находившихся при нем. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что погибший — житель города Кемерово 1959 года рождения — в качестве туриста находился в районе перевала Дятлова и входил в состав туристической группы из семи человек (пять мужчин и две женщины), прибывших к месту турпохода из разных регионов России (Кемерово, Тюменская и Свердловская области, республики Башкортостан и Татарстан). Данная группа, согласно данным доследственной проверки, направилась в поход с территории Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы.

Уже в ходе похода туристу из Кемерово внезапно стало плохо, и через некоторое время он скончался. Сообщив о смерти в Единую дежурно-диспетчерскую службу, остальные туристы вернулись в Ивдель, откуда разъехались по местам своего жительства. Все участники данного похода уже опрошены следователем СКР и обстоятельства произошедшего установлены, в том числе, с их слов.

Проверка продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Вся страна сидела?!" Политические репрессии в массовом сознании и в документах
Российский генерал погиб в Сирии
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
10 новых ароматов, которые никого не оставят равнодушным Абсолютно все эти новинки заслуживают того, чтобы их не просто попробовали, а носили, не расставаясь. Почему — читайте в обзоре парфюмерного критика Любови Берлянской.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь