Генконсульство в Стамбуле решает вопрос с доставкой на родину тела погибшего в Турции белоруса

«Со вчерашнего дня наше генеральное консульство в Стамбуле занимается этим вопросом в контакте с турецкими властями, с супругой погибшего. Сейчас решается вопрос с доставкой на родину тела погибшего. Естественно, мы будем самым внимательным образом следить за ходом и результатами расследования», — сказал Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, турист из Беларуси погиб в отеле в районе Мармариса на юго-западе Турции. 28-летний мужчина умер от ножевых ранений, которые нанес ему официант. По предварительной информации, турист из Беларуси после закрытия бара появился там и требовал его обслужить. После отказа официанта между мужчинами началась драка, в результате которой белорус получил ранения ножом. Медики не смогли его спасти. Подозреваемый в убийстве задержан.