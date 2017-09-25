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10:57 (мск), источник: БЕЛТА

Генконсульство в Стамбуле решает вопрос с доставкой на родину тела погибшего в Турции белоруса

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле решает вопрос с доставкой на родину тела погибшего в Турции белоруса, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Источник: Reuters
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«Со вчерашнего дня наше генеральное консульство в Стамбуле занимается этим вопросом в контакте с турецкими властями, с супругой погибшего. Сейчас решается вопрос с доставкой на родину тела погибшего. Естественно, мы будем самым внимательным образом следить за ходом и результатами расследования», — сказал Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, турист из Беларуси погиб в отеле в районе Мармариса на юго-западе Турции. 28-летний мужчина умер от ножевых ранений, которые нанес ему официант. По предварительной информации, турист из Беларуси после закрытия бара появился там и требовал его обслужить. После отказа официанта между мужчинами началась драка, в результате которой белорус получил ранения ножом. Медики не смогли его спасти. Подозреваемый в убийстве задержан.

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